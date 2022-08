Ligue 1 : en supériorité numérique, Rennes concède le nul à Monaco

Pour cette deuxième journée de Ligue 1, un nouveau choc se profilait entre l'AS Monaco et le Stade Rennais. Un rendez-vous important pour les Bretons, à la recherche d'une première victoire de la saison après concédé une défaite contre Lorient lors du match d'ouverture (0-1). Monaco, victorieux de Strasbourg la semaine dernière (2-1), prenait rapidement l'ascendant sur son adversaire et trouvait même rapidement la barre transversale sur une frappe puissante de Vanderson (13e). Mais coup de théâtre, après une semelle de Fofana sur Terrier, le Monégasque était sévèrement expulsé (15e) et Ben Yedder en faisait les frais, sorti par Philippe Clement...

À onze contre dix, les Bretons se montraient plus présents sur la cage adverse. Santamaría, puis Terrier manquaient de trouver le cadre (27e et 28e), alors que quelques minutes plus tard, sur un centre de Golovin, Mandanda sortait en retard devant Embolo et provoquait un penalty logique... mais la tentative de Disasi était parfaitement stoppée par l'ex-portier marseillais (33e). Mandanda se montrait ensuite impérial devant Diatta pour garder sa cage inviolée (36e).

Soirée compliquée pour Alemdar

Après une deuxième période marquée par la sortie de Mandanda et la première de Kalimuendo sous les couleurs Rouge et Noire, la conservation du ballon devenait peu à peu difficile pour l'ASM, réduite à dix. Kalimuendo, bien lancé par Tait, pouvait centrer vers Bourigeaud. L'attaquant trouvait Laborde avec de la réussite, qui pouvait ajuster tranquillement Nübel sur la droite (1-0, 60e). Étonnant, malgré son infériorité numérique, Monaco a fini par recoller.

En pleine gestion, Rodon redonnait en retrait pour Alemdar. Le gardien du SRFC, entré à la pause, prenait beaucoup trop de temps à relancer et se faisait surprendre par Embolo... qui parvenait à égaliser à la surprise générale (1-1, 73e). Alors que Rennes tenait sa victoire, cette erreur du portier remplaçant empêche les Bretons de remonter au classement. Ces derniers débutent par deux matches sans victoire avant de recevoir Ajaccio. Monaco recevra le RC Lens la semaine prochaine.