OL-Montpellier : la réaction à chaud d'Houssem Aouar

L'Olympique Lyonnais n'a fait qu'une bouchée du Montpellier HSC dans son Groupama Stadium (5-2), et ce malgré la tension avec ses supporters. Auteur d'un doublé cet après-midi, le milieu de terrain Houssem Aouar s'est dit fier de ses coéquipiers et a confié croire toujours en une qualification européenne en fin de saison.

La suite après cette publicité

«On est contents d'avoir gagné ce match, c'est important pour la suite. Malgré tout, on y croit encore, donc à nous de continuer à bosser avec beaucoup d'humilité et de confiance. Maintenant, il va falloir enchaîner, car on sait que c'est ce qui nous pose problème cette saison et on est très déçus de ne pas le faire. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Ce n'est pas parler pour parler. On va bosser pour y croire», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.