Le TFC au cœur d’un nouveau scandale monumental

Toulouse ne voit plus la vie en rose. De retour en Ligue 1 l’été dernier, les Violets sont actuellement treizièmes au classement du championnat de France et ils ont également remporté la Coupe de France face au FC Nantes. De quoi donner le sourire aux Pitchounes. Pas vraiment puisque l’écurie française est secouée par diverses polémiques ces derniers jours. Tout a commencé le week-end dernier lorsque plusieurs joueurs du TFC ont refusé de porter le maillot au flocage arc-en-ciel lors de la journée dédiée à la lutte contre l’homophobie. Il s’agissait de Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Farès Chaïbi et Saïd Hamulic.

Le TFC a dû gérer plusieurs polémiques

Dans la foulée, Toulouse a réagi via un communiqué de presse publié sur son site officiel en expliquant qu’après plusieurs échanges il avait été décidé d’écarter les joueurs concernés. Malgré la polémique, l’affaire était plus ou moins close. Mais une autre a éclaté peu après. En effet, RMC Sport a révélé que Zakaria Aboukhlal avait eu une altercation avec Laurence Arribagé, adjointe au maire chargée des Sports, lors des festivités organisées par la Ville de Toulouse après la victoire en Coupe de France. L’élue lui aurait demandé de faire moins de bruit alors que Philippe Montanier faisait un discours devant l’assemblée.

Mais le joueur lui aurait répondu : «chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes.» Laurence Arribagé aurait également rappelé aux Toulousains qu’ils se trouvaient dans «un lieu de la République». Mais Aboukhlal, qui veut quitter le club selon nos informations, aurait exigé des excuses de la part de l’élue. En pleine tempête, le Téfécé fait face à un nouveau scandale ce mercredi. En effet, le sérieux site dédié au club, lesviolets.com, fait de sacrées révélations sur Rasmus Nicolaisen.

L’affaire Nicolaisen a éclaté

En proie à de gros problèmes financiers pour des raisons personnelles, le joueur a emprunté de l’argent à plusieurs de ses coéquipiers et membres du staff. Mais Nicolaisen avait promis à tout le monde de les rembourser. Mais il n’a pas tenu parole et n’a pas rendu l’argent. Le site internet parle de sommes très conséquentes. On évoque plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cela a forcément impacté le vestiaire où la tension était très forte. D’ailleurs, plusieurs éléments concernés sont allés se plaindre auprès de Damien Comolli et l’entraîneur Philippe Montanier.

Ils ont même réclamé la mise à l’écart du joueur de 26 ans. Ce qui a été entendu par les dirigeants, qui n’ont pas fait appel au Danois lors du match face à l’OL. Pour éteindre l’incendie, le TFC a avancé de l’argent aux joueurs concernés. Mais l’affaire, qui a eu lieu début avril mais qui n’a pas été ébruitée puisque le club jouait une partie importante de sa saison, va laisser des traces. Le site lesviolets.com explique que le défenseur sous contrat jusqu’en 2025 a de fortes chances de quitter la Ville Rose à l’issue de la saison. D’ailleurs, le club est déjà en train de pister des joueurs à son poste. Un nouveau scandale dont se serait bien passé le TFC qui vit des heures agitées en coulisses.