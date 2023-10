Le Real Madrid active un surprenant plan B à Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé et le Real Madrid, une histoire qui dure mais un mariage encore loin d’être acté. Dans les petits papiers merengues depuis plusieurs mois, l’attaquant international français (72 sélections, 42 buts) reste, aujourd’hui, un joueur de la capitale française. Lié au PSG jusqu’en juin 2024, celui qui a d’ores et déjà annoncé son intention de ne pas prolonger son aventure au-delà laisse pourtant planer le doute autour de son futur. Libre de discuter avec le club qu’il souhaite dès le mois de janvier prochain, le Bondynois demeure, malgré tout, l’une des grandes priorités au sein du board parisien, prêt à tout pour conserver sa star. En Espagne, la situation continue forcément de faire parler et d’animer l’actualité mais les hautes sphères de la Casa Blanca se prépare à toute éventualité.

Un Mexicain de 22 ans dans les petits papiers…

Dans cette optique, plusieurs sources européennes annoncent, ce samedi, un nouveau plan B pour le Real Madrid en cas d’échec avec Kylian Mbappé. Si le meilleur buteur de l’histoire du club parisien reste, bien évidemment, la priorité absolue de la Casa Blanca, Florentino Perez et ses équipes ne veulent pas vivre un autre terrible camouflet dans cet épineux dossier, d’autaut plus au regard de la détermination affichée par les hautes sphères parisiennes… Ainsi, selon les dernières informations de 90min et ESPN, relayées par Mundo Deportivo, l’actuel leader de Liga - qui s’apprête à croiser le fer avec le FC Barcelone (ce samedi à 16h15) - aurait décidé de se pencher sur le cas Santiago Gimenez, buteur mexicain de Feyenoord.

Arrivé de Cruz Azul en juillet 2022, le natif de Buenos Aires, aujourd’hui âgé de 22 ans, brille de mille feux avec la formation néerlandaise. Sous contrat jusqu’en juin 2027, celui qui est actuellement évalué aux alentours des 40 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt totalise ainsi 15 buts et 3 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues. Grand artisan de la réussite actuelle des pensionnaires du De Kuip, Gimenez se fait ainsi un nom à l’échelle européenne. À l’image de son nouveau doublé inscrit en milieu de semaine lors de la victoire des siens (3-1) contre la Lazio pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions, l’international mexicain (22 sélections, 4 buts) représente aujourd’hui un atout de taille pour la bande à Arne Slot, troisième d’Eredivisie. Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues sur le reste de la planète football.

La concurrence fait rage pour l’artificier d’Eredivisie !

Dans cette optique, si le Real Madrid ne semble pas insensible au profil du gaucher d’1m82, actuel meilleur buteur du championnat néerlandais, la concurrence s’annonce également féroce. De son côté, la presse espagnole évoque, en ce sens, un intérêt de l’Atlético de Madrid alors que Tottenham, Arsenal, Chelsea et l’Inter Milan seraient aussi sur les rangs. Autant de courtisans qui pourraient d’ailleurs rapidement faire monter les enchères, quelques mois après le transfert XXL d’Antony, autre joueur du championnat néerlandais, vers Manchester United (95M€). «Il est trop tôt pour parler de son arrivée au Real Madrid. Le poste de numéro 9 au Real Madrid est vide, mais il faut attendre son tour. Le rêve, c’est Kylian Mbappé, mais les rêves ne se réalisent pas toujours», jugeait, à ce titre, la légende du club, Jorge Valdano, dans des propos relayés par ESPN.

Interrogé, à son tour, sur ce possible transfert, Rafael Márquez, ancien joueur mexicain des Blaugranas et désormais entraîneur du FC Barcelone Atlètic, estimait quant à lui que son compatriote était prêt pour un tel défi. «Depuis qu’il est arrivé, il a marqué des buts et gagné sa place dans le onze de départ. Hier (mercredi, ndlr), il a marqué deux buts, et il a eu un autre but refusé, il est dans une très bonne période. Je pense que la mentalité de Santi, le travail qu’il fait et le soutien qu’il a de son père, qui a une grande expérience dans le football, font de lui un joueur plus complet, et j’espère qu’il aura cette opportunité». En attendant de connaître sa future destination et une éventuelle offensive des Merengues - si Kylian Mbappé venait à prolonger avec les champions de France en titre - Santiago Gimenez a, lui, bien l’intention de continuer à briller avec Feyenoord, opposé au FC Twente ce dimanche à 12h15…