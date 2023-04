Bayern Munich : Thomas Tuchel a totalement pété un câble contre un de ses joueurs !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est tombé de haut. Hier soir, les Bavarois se sont inclinés 2 à 1 en quart de finale de la Coupe d’Allemagne. Une sacrée déception pour les pensionnaires de l’Allianz Arena qui avaient fait de ce trophée un objectif majeur. Interrogé par Bild avant la rencontre, Herbert Hainer, le président du club, avait confié : «nous attendons tous avec impatience ce match passionnant contre Fribourg. Surtout, parce qu’on n’est pas allé très loin en Coupe d’Allemagne ces deux dernières années. Ce n’était pas ce que nous voulions en coupe. Nous voulons vraiment aller à Berlin jouer la finale.» Un petit coup de pression à destination de Thomas Tuchel, arrivé sur le banc munichois il y a quelques jours.

Une défaite au goût amer

Mais le technicien allemand n’a pas réussi sa mission puisque son équipe a perdu mardi soir. Après la rencontre, la déception était au rendez-vous dans le camp bavarois. Thomas Müller a confié : «nous sommes amers. Nous sommes éliminés et nous ne pouvons pas changer ça. Nous savons que la coupe est terminée pour cette année, nous avions de grands projets. Nous n’avons pas mal joué et n’avons pas donné à Fribourg l’occasion de marquer. Mais dans ces dernières actions, au moment de marquer, au moment de prendre le ballon, au moment de la dernière passe, on a juste manqué de précision. Fribourg est une équipe compétitive qui travaille en équipe. C’est pourquoi ce n’était pas si facile contre Fribourg.»

Matthijs de Ligt est allé dans son sens : «je ne pense pas que nous ayons été assez bons aujourd’hui. Parfois, je n’ai pas eu le sentiment que nous voulions tenter notre chance et gagner les duels. Nous avons eu des occasions. Le fait qu’on ait encaissé un but à la dernière minute nous met évidemment très en colère. C’est dommage, mais il faut regarder devant maintenant.» De son côté, Thomas Tuchel était également très déçu après cette première défaite avec sa nouvelle équipe, lui qui avait parfaitement débuté son mandat avec une victoire face au Borussia Dortmund le week-end dernier.

Tuchel flingue Musiala

«Bien sûr que c’est une grosse déception. Je ne sais pas si c’est bien mérité, mais ça n’a pas d’importance au final non plus. Nous étions bons voire très bons dans les phases de jeu, mais la volonté ultime manquait peut-être. Mais la passion n’est pas le problème. Malheureusement, les passes dans le dernier tiers ne sont pas arrivées. Maintenant, nous devons respirer profondément. Cela va nous hanter un moment, mais il faut digérer et en tirer les leçons», a expliqué l’ancien coach du Paris Saint-Germain avant de pousser un coup de gueule. En effet, le coach de 49 ans s’en est pris à Jamal Musiala, coupable d’une faute de main qui a entraîné un pénalty en fin de rencontre puis l’élimination de son équipe (2-1).

Une erreur qui a fait enrager Tuchel, qui a aussi critiqué ses autres joueurs. «De nos jours, vous ne pouvez plus sauter comme ça. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça (…) Il a pris un risque insensé. Nous avons perdu deux duels de la tête dans la surface de réparation à la dernière minute. Pour tout le monde, il faut engager son corps, être plus stable, être plus dur». Pointé du doigt, le jeune joueur a pu compter sur le soutien de Thomas Müller, qui a assuré qu’il serait là pour l’aider à oublier son erreur. TT en fera certainement de même. Le coach allemand, qui a échoué dans sa mission, peut compter sur le soutien de sa direction. Après le match, Hasan Salihamidzic (directeur sportif) a confié que cette élimination n’avait "rien à voir avec l’entraîneur" qui a "fait une très bonne impression". Malgré tout, cette sortie de route précipitée fait tâche.