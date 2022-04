Pays-Bas : Ronald Koeman sélectionneur à partir de 2023

Dimanche soir, Louis van Gaal a annoncé à la télévision néerlandaise qu'il souffrait d'un cancer de la prostate agressif. Mais le technicien hollandais, qui multiplie les soins, a indiqué qu'il tiendrait son rôle lors du Mondial au Qatar. Malgré cela, la fédération néerlandaise a souhaité assurer ses arrières, puisque Ronald Koeman a été contacté pour reprendre le flambeau en cas de problème avec LVG selon divers médias nationaux. Et si l'ancien coach de Manchester United réussit à être présent au Qatar, cela sera sa dernière compétition avec les Oranjes, puisque Koeman le remplacera quoi qu'il arrive.

«Après la prochaine Coupe du monde, Ronald Koeman succèdera à Louis van Gaal en tant qu'entraîneur national. Son contrat avec la KNVB ira jusqu'à la Coupe du monde en 2026 et il a maintenant été signé par les deux parties», a annoncé la fédération hollandaise ce mercredi matin. Une nouvelle qui a ravi Ronald Koeman : « j'attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement. Mon passage ici s'est bien passé, les résultats ont été bons et le déclic avec les internationaux a été bon. Nous continuerons bientôt sur cette voie. C'est certain pour moi». Un joli rebond pour l'entraîneur, déçu après son passage au Barça.