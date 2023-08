Clermont blinde Mory Diaw

C’est une bonne nouvelle pour les supporters auvergnats que vient d’annoncer le Clermont Foot 63 sur ses réseaux sociaux. En effet, le huitième de Ligue 1 lors de la saison qui vient de s’écouler a communiqué ce jeudi après-midi la prolongation de contrat de son gardien de but sénégalais Mory Diaw (30 ans), et ce jusqu’en juin 2026. L’objectif pour le Lion du Sénégal sera donc de glaner du temps lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en hiver 2024 en Côte d’Ivoire.

«Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec le Clermont Foot 63. Après une bonne saison collectivement et individuellement, pour moi, c’était la suite logique. C’est la preuve que je me sens bien ici, et je me sens maintenant chez moi. J’espère que nous vivrons encore de belles émotions comme la saison passée. J’ai eu la chance de représenter mon pays une fois en match. Quand on y goûte, on a envie d’y retourner, mais cela passera par de bonnes performances en club. Pouvoir jouer la CAN est un objectif», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du CF63.