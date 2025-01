Les trajectoires contrastées du trio Mané-Salah-Firmino

En mars 2016, lors d’un match contre Southampton, Liverpool mène 2-0 avant l’entrée de Mané, qui renverse la situation avec une performance exceptionnelle. Peu après, Klopp recrute Mané pour 36 millions d’euros, devenant alors le troisième transfert le plus cher de l’histoire du club à l’époque. Cependant, les deux hommes se connaissaient déjà.

Lorsque Klopp était encore à Dortmund, il avait tenté de recruter Mané, mais ce dernier, à l’époque, avait un look qui ne correspondait pas aux attentes de l’entraîneur. « C’était un tout jeune homme assis là, sa casquette de travers et déjà avec cette ligne blonde qu’il a encore aujourd’hui. Il ressemblait à un rappeur débutant. Je me suis dit que je n’avais pas le temps pour ça », raconte Klopp dans le Daily Mail.

La naissance du trio Salah-Mané-Firmino

Formant un trio redoutable avec Philippe Coutinho et Roberto Firmino, Liverpool décroche une seconde place en Premier League, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Cependant, l’équipe doit encore se renforcer pour rivaliser au plus haut niveau. L’été suivant, Klopp recrute Mohamed Salah, un joueur en quête de rédemption après un passage décevant en Premier League. Après une excellente saison avec l’AS Roma, il rejoint Liverpool pour environ 42 millions d’euros. Très vite, Salah s’impose et complète le trio avec Mané et Firmino. L’avenir donnera raison à cette intuition, tant Salah connaîtra une ascension fulgurante, devenant « The Egyptian King ».

Toutefois, au début, le trio peine à briller pleinement, surtout avec l’ombre de Coutinho. Son départ pour le FC Barcelone en janvier 2018 permet à Mané de prendre sa place et de devenir un titulaire incontournable. La seconde moitié de la saison est exceptionnelle pour Liverpool, qui enchaîne les victoires, dont une victoire historique contre Manchester City en Premier League et une qualification en finale de la Ligue des champions. Les Reds remportent ensuite plusieurs titres, dont la Ligue des champions et la Premier League, avant que Mané ne quitte le club pour le Bayern Munich.

Le torchon a parfois brûlé entre les 3

Les tensions au sein de l’équipe sont palpables. Firmino a évoqué des problèmes avec Salah : « Ils n’ont jamais été les meilleurs amis. Je ne sais pas s’il en était conscient ou non, mais Salah frustrait tout le monde lorsqu’il ne passait pas le ballon. Je savais comment gérer cette situation mieux que quiconque. Klopp a abordé ce problème devant nous tous : lorsqu’un coéquipier était dans une meilleure position, le ballon devait lui être passé. C’était une consigne claire visant Salah », ajoutant de l’huile sur le feu.

L’été 2022 marque la fin du trio légendaire formé à Liverpool. Après six ans au club, Sadio Mané signe au Bayern Munich. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant sénégalais quitte les Reds pour rejoindre le club bavarois jusqu’en 2025, avec un salaire annuel d’environ 20 millions d’euros, l’un des plus élevés du Bayern. Les tensions liées à l’argent et au traitement de Mané à Liverpool ont alimenté les discussions, notamment après que le club n’ait pas célébré son sacre à la CAN. Certains supporters sénégalais l’ont alors poussé à quitter Liverpool, ce que Mané n’a pas caché en déclarant : « 60% à 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt ».

Difficile d’exister après Liverpool…

Au Bayern, Mané commence bien, mais sa carrière prend une mauvaise tournure à mesure qu’il devient un poids pour le club en raison de son salaire. Son conflit avec Leroy Sané n’améliore pas la situation. De son côté, Liverpool vit une saison difficile, avec une sortie précoce de la Ligue des champions et une non-qualification en Ligue des champions. Finalement, Mané (32 ans) et Firmino (33 ans) partent pour la Saudi Pro League. Mané connaît une belle première saison avec Al-Nassr, remportant la Salaman Cup avec 40 buts et passes décisives toutes compétitions confondues. Cependant, son équipe échoue à remporter la Ligue des champions asiatique et le championnat, perdant à chaque confrontation contre Al-Hilal. Cette saison, Sadio Mané, dont le contrat prend fin en juin 2026, n’a marqué qu’un seul but lors de ses 12 derniers matchs avec Al-Nassr, ce qui agace les supporters, estimant qu’il n’est pas à la hauteur et demandant son départ.

Pour Firmino, les choses sont plus difficiles. Avec seulement 9 buts en 32 matchs de championnat, ses performances sont jugées décevantes. La saison suivante s’annonce encore plus compliquée, et un départ pourrait être envisagé pour le Brésilien à qui il reste un an et demi de contrat (contrat se terminant en juin 2026). Fenerbahçe est intéressé. Un retour au Brésil est également évoqué… Pendant ce temps, Mohamed Salah, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, rayonne en Europe avec 20 buts et 17 passes décisives, faisant de lui le meilleur joueur de la planète et un candidat déclaré pour le futur Ballon d’Or 2025. Il fait l’objet d’intérêts de clubs saoudiens et du PSG, et la trajectoire de ses anciens coéquipiers d’attaque devrait l’aider à faire le bon choix.