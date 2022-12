CdM 2022, Argentine : le nouveau surnom de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Quand on est le meilleur joueur du monde, chacun y va de son petit surnom pour nous décrire. GOAT, Pulga, lutin ou nain de Rosario : nombreux sont ceux utilisés pour décrire Lionel Messi. De son côté, le petit numéro 10 de l'Albiceleste jouit pour sa part d'une autre appellation, elle qui lui a été affublée par Rodrigo De Paul, son garde du corps en sélection.

« Heureusement, nous avons The Beast. Nous jouons pour notre pays, mais pour nous, Leo est notre capitaine, notre leader, il est comme un frère aîné, je le défendrai toujours. Peu de gens savent ce qu'il fait pour toujours être le meilleur et je suis très content pour lui. Après tout ce qui s'est passé, je veux qu'il soit celui qui en profite le plus. Il le mérite largement », a ainsi déclaré le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, au sortir de la demi-finale face à la Croatie.