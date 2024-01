FA Cup : ça passe pour Everton, Norwich et Nottingham Forest

Avec du retard, trois matchs du troisième tour de FA Cup étaient au programme ce mercredi soir en Angleterre. Everton recevait Crystal Palace dans un duel à l’odeur de Premier League, tandis que l’autre pensionnaire de la première division anglaise, Nottingham Forest, se rendait sur la pelouse de Blackpool, et que Norwich allait à Bristol.

En difficulté en championnat, Everton a remporté son premier match de l’année civile face aux Eagles (1-0) grâce à un but de l’ancien lillois André Gomes (42e). Norwich est allé s’imposer sur la pelouse de Bristol Rovers (1-3), et Nottingham a connu plus de difficulté à Blackpool. Les deux équipes se sont neutralisées au terme des 90 minutes, et il a fallu un but de Chris Wood en prolongation pour permettre aux Reds de se qualifier (2-3). Les trois formations qualifiées atteignent le 4e tour de la compétition.