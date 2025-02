Le PSG s’est renseigné sur Raul Asencio

Révélation de cette saison 2024-25, Raul Asencio (22 ans) cartonne avec le Real Madrid et s’y est imposé en tant que défenseur central sous les ordres de Carlo Ancelotti. Et forcément, plusieurs clubs européens ont voulu connaître sa situation ces derniers mois, à la fois en appelant son agence de représentation et le Real Madrid lui-même, comme le précise Relevo.

Parmi eux, on retrouve le Paris Saint-Germain, qui surveille de près le défenseur central depuis un certain temps déjà, notamment en raison de sa clause libératoire de 50 millions d’euros. Mais la direction du Real Madrid compte sur Asencio comme un joueur avec un grand avenir. De son côté, Asencio se sent très bien chez les Merengues et n’a pas l’intention de partir pour le moment. S’il signe son contrat avec l’équipe première, il renouvellera automatiquement pour cinq ans, ce qui permettrait de supprimer sa clause de libération.

