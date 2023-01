Montpellier : Jonas Omlin transféré à Gladbach

La suite après cette publicité

Yann Sommer parti au Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach n’a pas traîné pour lui trouver un successeur. Comme cela était annoncé, les Allemands ont recruté le portier du MHSC Jonas Omlin. Ils viennent d’ailleurs d’officialiser la nouvelle. Omlin aurait été transféré contre un chèque supérieur à 10 M€.

« Yann Sommer quitte le Borussia Mönchengladbach après huit ans et demi de bons et loyaux services et rejoint le FC Bayern Munich avec effet immédiat. Le gardien de 34 ans sera remplacé par Jonas Omlin, qui a été transféré de Montpellier au club de Basse-Rhénanie », indique le club allemand sur son site internet. Omlin a signé un bail jusqu’en 2027.

