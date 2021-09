FC Porto : la sortie fracassante de Sergio Conceição

Le FC Porto a reçu une véritable gifle mardi soir face à Liverpool (1-5) lors de la deuxième journée de phase de poules de Ligue des champions. Deux doublés de Roberto Firmino et Mohamed Salah notamment ont terrassé une formation lusitanienne au bord du gouffre. Une prestation insipide qui a provoqué le courroux de l'entraîneur portugais Sergio Conceição. Interrogé par la télévision portugaise à l'issue de la rencontre, l'ancien coach du FC Nantes n'a pas été tendre avec ses joueurs.

« Même avec les jeunes (les U19, ndlr), qui ont fait match nul contre Liverpool aujourd'hui (1-1 en Youth League), on aurait certainement fait mieux ce soir. Nous avons été mauvais, et ce qui s'est passé aujourd'hui est une honte. En Ligue des champions, face à un adversaire aussi fort, qui presse dur et qui attaque sans arrêt, nous n'avons fait que neuf fautes durant tout le match. Ce n'est pas normal. C'est moi qui n'ai pas fait passer le bon message et je me suis trompé sur l'équipe de départ, c'est sûr. Il faut que l'on se demande avec le président si les joueurs obéissent toujours ou non à l'entraîneur, car ce sera difficile de continuer ainsi et le plus important reste le FC Porto, » a ainsi confié Conceição. Le message est passé...