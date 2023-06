Allemagne-Colombie : les compositions officielles

À moins d’un an de son championnat d’Europe des nations, l’équipe d’Allemagne fait grise mine. La Mannschaft n’a remporté que trois de ses dix dernières rencontres et enchaîne même les contre-performances lors de cette trêve internationale avec un nul miraculeux contre l’Ukraine et une défaite face à la Pologne. Hansi Flick a beau prôner la patience, l’ire des supporters se fait de plus en plus pressante. Face à la Colombie (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45), l’ancien coach du Bayern va essayer de redresser la barre.

Il a donc concocté un 3-4-2-1 dans lequel Malick Thiaw enchaîne une deuxième titularisation en défense centrale. Sané et Musiala auront comme mission de servir Havertz dans le bon tempo. Côté colombien, Nestor Lorenzo mise sur un 4-4-2 avec une doublette d’attaque composée de Luis Diaz et Rafael Borré.

Les compositions officielles :

Allemagne : Ter Stegen - Can, Thiaw, Rüdiger - Wolf, Goretzka, Gündogan, Gosens - Sané, Musiala - Havertz

Colombie : Vargas - Munoz, Mina, Lucumi, Machado - Cuadrado, Uribe, Lerma, Arias - Borré, Diaz