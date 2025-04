Al-Nassr veut réaliser l’énorme coup Moises Caicedo

Recruté à prix d’or (116 M€) par Chelsea il y a bientôt deux ans, Moises Caicedo s’est rapidement imposé aux côtés d’Enzo Fernandez pour former le double pivot du club anglais. Malgré les résultats irréguliers des Blues, l’international équatorien (53 sélections, 3 buts) est une valeur sûre et un indéboulonnable d’Enzo Maresca, et ce en dépit d’une très grosse concurrence au sein de l’effectif.

La suite après cette publicité

Le club londonien ne voudra sûrement pas s’en débarrasser, même si il se sait surveillé pour le fair-play financier anglais. Il faudra tout de même faire attention lors du prochain mercato car d’après The Telegraph, le joueur de 23 ans est ciblé par Al-Nassr. L’équipe de Cristiano Ronaldo l’a identifié comme recrue idéale et sait déjà qu’il faudra engager au minimum la même somme investie par Chelsea pour le recruter.