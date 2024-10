L’Angleterre prend une décision pour Thomas Tuchel

Sans club depuis la fin de son mandat sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel a récemment été approché pour devenir le nouveau manager des Three Lions, alors que Lee Carsley ne devrait pas conserver l’intérim. Un certain nombre d’autres candidats de premier plan - dont Jürgen Klopp, Graham Potter et Eddie Howe - étaient étudiées, mais la presse allemande indiquait dernièrement que l’ancien coach du PSG était entré en négociations avancées pour devenir le nouveau sélectionneur de l’Angleterre.

Et d’après les dernières indiscrétions de Sky Sports, les négociations progressent dans le bon sens, même si une grande partie des demandes pour son contrat n’ont pas encore été convenues par la FA. Cependant, l’Allemand de 51 ans est désormais le premier choix pour prendre les rênes de la sélection anglaise.