EdF : Noël Le Graët réagit à la polémique Dembélé-Griezmann

Au cœur d'une polémique suite à la diffusion d'une vidéo datant de 2019 où ils se moquent du personnel japonais dans un hôtel, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont depuis présenté leurs excuses. Un dérapage non sans conséquences puisque le premier des deux cités a même vu son contrat le liant à la marque nippone Konami être coupé. Interrogé par Le Figaro, Noël Le Graët est également revenu sur cette épisode qui plonge actuellement les deux Barcelonais dans la tourmente.

« On m'en a parlé, je n'avais pas vu cette vidéo. C'est quelque chose qui date d'il y a deux ans. C'est une maladresse. Quand on connaît Antoine Griezmann, la gentillesse de ce garçon, Ousmane Dembele pareil... Ce sont des joueurs avec du cœur, ouverts, engagés, à mille lieues de l'image que l'on voudrait donner d'eux avec cette vidéo. Ça me fait mal au cœur pour eux. Je leur passerai peut-être un petit coup de fil de courtoisie. »