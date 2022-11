PSG : Christophe Galtier veut s'inspirer de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Ce dimanche après-midi, le PSG a tranquillement dominé Auxerre (5-0) pour le dernier match avant la trêve du Mondial. En après-match, Christophe Galtier a été questionné par Prime Video sur sa volonté de mettre un nouveau système en place. Le technicien français a donné plus de précisions sur cette volonté de travailler autre chose.

«Le système ? On a travaillé une défense à trois mais aussi une à 4 avec Danilo qui remonte au milieu pour mettre la pression. C'est quelque chose qui se faisait déjà avec Tuchel, beaucoup avec Marquinhos dans ce rôle. Cela donne de l'équilibre, et de l'assurance dans le domaine aérien. Avec le staff pendant la trêve, on va travailler sur autre chose pour trouver de la variété et surprendre les adversaires et nos joueurs.»