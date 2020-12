Leicester - MU : les compositions sont tombées

La 15e journée de Premier League débute ce samedi après-midi avec un choc au sommet entre Leicester (2e) et Manchester United (3e). A domicile, les Foxes s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages. Le gardien danois peut compter sur James Justin, Wesley Fofana, Johnny Evans et Timothy Castagne en défense.Wesley Ndidi et Youri Tielemans composent le double pivot. Enfin, Marc Albrighton, Harvey Barnes et James Maddison soutiennent Jamie Vardy en attaque.

De son côté, Manchester United décide de miser sur son traditionnel 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Il est devancé par Victor Lindelöf, Eric Bailly, Harry Maguire et Luke Shaw. Scott McTominay et Fred se retrouvent au cœur du jeu. Aligné seul en pointe, Anthony Martial est soutenu par Daniel James, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Les compositions :

Leicester : Schmeichel - Justin, Fofana, Evans, Castagne - Ndidi, Tielemans - Albrighton, Maddison, Barnes - Vardy

Manchester United : De Gea - Lindelof, Bailly, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - James, Fernandes, Rashford - Martial