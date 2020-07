FC Barcelone : l'énorme coup de gueule de Lionel Messi après la perte du titre

S'il n'avait plus son destin en main, deuxième du championnat d'Espagne quatre points derrière le rival madrilène à deux journées de la fin, le FC Barcelone devait faire bonne figure et jeter ses dernières forces dans la bataille pour le titre, à l'occasion de la 37e journée, contre Osasuna. Mais pour sa dernière au Camp Nou, le Barça a, symbole d'une saison marquée par les déceptions, chuté pour la première fois depuis décembre 2018 à domicile, face au 11e de Liga (1-2). Le Real Madrid n'a pas fauté face à Villarreal (3-1) et décroché un 34e titre national. Forcément, au coup de sifflet final, la déception était de mise dans les rangs blaugranas.

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de la chaîne espagnole Movistar, Léo Messi, capitaine du navire barcelonais en perdition, s'est livré sans détour. Et le moins que l'on puisse dire est que la tension était palpable au moment d'évoquer la saison écoulée. Double champion en titre, le Barça ne compte que 79 points après 37 journées de championnat. Soit son pire totale sur une saison depuis 2007, année qui avait vu les Blaugranas terminer à la 3e place. «Nous ne nous attendions pas à terminer cette saison comme ça, mais cela résume bien ce que nous avons été toute l'année, une équipe très irrégulière, qui manque d'intensité et d'envie», a d'abord résumé La Pulga, avant de poursuivre.

Lionel Messi critique ouvertement Setién

«Si nous voulons nous battre pour la Ligue des Champions, nous devons changer. Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre contre le Napoli». L'inquiétude est donc de mise chez le capitaine blaugrana, à trois semaines d'un huitième de finale retour de Ligue des champions indécis face au vainqueur de la Coupe d'Italie (1-1 à l'aller à Naples). Un Léo Messi qui a salué la performance du rival merengue, et pointé les manquements des siens. «Nous avons été très irréguliers au cours de la saison et nous avons perdu des points lorsque nous n'avons pas joué. Le match d'aujourd'hui reflète le déroulement de l'année. Madrid n'a pas perdu un match après le confinement et mérite le titre».

Arrivé sur le banc du Barça le 13 janvier, pour remplacer Ernesto Valverde, Quiqué Setién n'a pas eu le temps d'imposer sa patte sur l'effectif blaugrana. A sa tête, le Barça a disputé 22 matches, pour un bilan de seulement 14 succès, 4 nuls et 4 défaites. Ce soir, Léo Messi a également eu des mots très durs envers le néo-coach, sous contrat à Barcelone jusqu'en 2022. «Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais». Le capitaine a parlé.