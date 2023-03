Brest-PSG : la réaction à chaud de Warren Zaïre-Emery

La suite après cette publicité

Seulement quelques minutes après la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest (2-1), Warren Zaïre-Emery est revenu sur la physionomie de la rencontre des Parisiens au micro du diffuseur de ce match. «On commence bien le match après on les laisse revenir dedans. A la fin, on marque à la dernière minute, ca montre qu’on est une équipe solidaire. On donne tout jusqu’à la fin» a tenu à rappeler le jeune parisien.

Warren Zaïre-Emery s’est ensuite attardé sur la nécessité de rebondir après l’élimination en Ligue des Champions.« C’est sur qu’après une défaite, on est tous tristes et déçus mais il fallait rebondir aujourd’hui et on a su ramener les trois points à la maison. On a trois objectifs dans l’année, il nous reste que le championnat mais on va tout faire pour aller le gagner» a conclu le joueur de seulement 17 ans.

