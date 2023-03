Ligue 1 : le PSG s’impose à Brest grâce à un but tardif de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après un match nul spectaculaire entre Lille et l’Olympique Lyonnais ce vendredi (3-3), la 27ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec deux nouvelles affiches. Si la première en début d’après-midi débouchait également sur un partage entre Auxerre et Rennes (0-0), le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de Brest en début de soirée avec l’envie d’oublier sa nouvelle déconvenue en Ligue des Champions face au Bayern Munich. En début de rencontre, les Parisiens monopolisaient le ballon mais manquaient de justesse dans le dernier geste pour créer le danger dans la défense brestoise.

Il fallait attendre la fin des dix premières minutes de jeu pour voir Marco Bizot repousser la frappe de Carlos Soler sur son poteau (11e). Les joueurs de Christophe Galtier continuaient ensuite de se montrer imprécis tandis que Brest essayait de profiter de la fébrilité de la défense parisienne sur ses rares incursions dans la partie de terrain adverse. En fin de première période, la rencontre s’emballait. Le milieu de terrain espagnol du PSG profitait d’une première frappe de Kylian Mbappé repoussée par le portier brestois pour ouvrir le score (36e, 1-0) mais Franck Honorat, qui profitait d’une belle remontée de balle, venait égaliser juste avant la pause (43e, 1-1).

À lire

PSG : 300e passe décisive en club pour Lionel Messi

Kylian Mbappé donne l’avantage au PSG en fin de match

Au retour des vestiaires, Brest repartait sur les mêmes intentions qu’en fin de première période. Les joueurs d’Eric Roy revenaient sur le pré avec beaucoup plus d’envie que leurs adversaires. Malgré le manque d’intensité côté parisien, Lionel Messi se créait la première occasion de la deuxième période. Sur un centre en retrait de Nuno Mendes, l’Argentin s’arrachait pour contrôler et enchainer mais sa frappe terminait sa course juste à côté du poteau brestois (55e). Quelques minutes plus tard, Franck Honorat, spécialiste des réponses éclaires ce soir, adressait un très bon ballon au second poteau où Lilian Brassier s’imposait dans les airs pour placer une tête qui terminait dans le petit filet parisien (57e).

La suite après cette publicité

Les Parisiens mettaient ensuite un petit coup sur l’accélérateur pour tenter d’arracher la victoire mais Kylian Mbappé manquait de justesse et s’offrait un joli raté après avoir pourtant bien résisté au retour d’Achraf Dari (62e). Marco Bizot se montrait intraitable par la suite face à Lionel Messi (65e), Nuno Mendes (70e) et à nouveau Kylian Mbappé (74e). Alors que le latéral portugais, pourtant seul, loupait une nouvelle occasion quelques minutes plus tard (79e), l’attaquant français se présentait face au portier brestois et ne tremblait pas en toute fin de rencontre (90e, 2-1) pour donner un avantage définitif au PSG. Grâce à cette victoire, les Parisiens ont désormais onze points d’avance sur l’OM en tête de la Ligue 1. Brest, de son côté, fait du surplace.