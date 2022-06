Newcastle ne veut plus de Moussa Diaby

La suite après cette publicité

Selon The Telegraph, Newcastle n’est plus dans la course pour recruter l’ailier du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby. Les Magpies ne sont plus intéressés car le club allemand réclame 70 millions d’euros pour libérer le Français de 22 ans, un prix considéré comme trop élevé par la formation anglaise qui va cibler d’autres ailiers.

L’international français qui est engagé avec le club de la Rhénanie du Nord jusqu’en juin 2025 avait ouvert la porte à un départ cet été. Cette saison, le joueur formé au PSG a disputé 42 matches avec Leverkusen, inscrit 17 buts et délivré 14 passes décisives.