Bayer Leverkusen : Moussa Diaby ouvre la porte à un départ

Du haut de ses 4 sélections, Moussa Diaby commence à s'installer doucement en équipe de France.À nouveau appelé par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud, l'ancien Parisien est récompensé de ses belles performances avec le Bayer Leverkusen. Saison après saison, il ne cesse de s'améliorer, devenant au passage l'un des éléments clés du club allemand.

Auteur de 16 buts et 9 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues cette saison en Allemagne, Diaby (22 ans) n'a jamais connu une telle efficacité, alors même que le championnat n'est pas encore terminé. Il s'agira probablement de sa troisième et dernière année avec le Bayer. Depuis cet hiver déjà, quelques rumeurs ont fait surface ici et là, évoquant un départ de l'international français, vers l'Angleterre notamment.

Diaby pense à un départ

Aston Villa et surtout Newcastle étaient venus aux renseignements. Recruté en 2019 au PSG contre 15 M€ (le club français a négocié un pourcentage de 20% sur une future revente) par l'actuel 3e de Bundesliga, le joueur de 22 ans semble prêt à passer à une nouvelle étape, comme il l'a indiqué au Parisien. « Forcément, j’y réfléchis mais pas trop encore. Je reste concentré sur la fin de saison. Pour le moment c’est ma seule préoccupation. »

Suivi aussi par le Real Madrid, il se montre également ambitieux, aspirant à jouer la Ligue des Champions mais aussi à faire partie de la liste du sélectionneur pour le Qatar en novembre prochain. Pour cela, il « faudra faire le bon choix » de club. « Quel que soit le choix que je ferai, je jouerai à fond avec l’espoir d’être dans cette liste. » Au Bayer en tout cas, on a déjà pensé à la suite pour laisser partir l'ailier, et espérer toucher un très gros chèque.