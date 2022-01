Bayer Leverkusen : Moussa Diaby sur le départ ?

Le jeune Moussa Diaby (22 ans) dispute actuellement sa troisième saison en Bundesliga du côté du Bayer Leverkusen. En Allemagne, le joueur, formé au PSG et lancé dans le monde professionnel par Thomas Tuchel, s'est développé pour devenir une valeur sûre du championnat et obtenir ses premières sélections avec l'Equipe de France.

Titulaire quasiment indiscutable de l'équipe entrainée par Gerardo Seoane, Diaby a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 22 matchs cette saison. De quoi le faire rêver plus grand. L'été dernier, Aston Villa était venu aux renseignements dans le cadre du remplacement de Jack Grealish, cependant Diaby, s'il venait à quitter Leverkusen en fin d'année chercherait un club compétitif en Ligue des Champions, donnant sa priorité à l'Angleterre et l'Espagne d'après L'Equipe.