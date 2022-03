Le Real Madrid surveille un autre prodige français

La suite après cette publicité

À moins de vivre dans un iceberg ou sortir d'un coma de 3 ans, vous êtes au courant depuis bien longtemps que le Real Madrid rêve de s'offrir Kylian Mbappé, dont le contrat à Paris expire en juin prochain. Ce qui ne vous aura pas échappé également, c'est le fait que les Merengues, comme bon nombre de grosses écuries européennes, s'intéresse de très près au marché français.

Après avoir enrôlé Camavinga l'été dernier, le nom d'Aurélien Tchouaméni revient très souvent sur la table ces derniers mois, tout comme celui de Paul Pogba. Et ce n'est pas tout, puisque selon AS, les Merengues apprécient également Moussa Diaby, qui cartonne en ce moment à Leverkusen, avec 12 buts et 7 passes décisives en 23 rencontres de championnat.

De la concurrence

Le quotidien espagnol rebondit sur l'information de l'Equipe au sujet du prix du joueur fixé à 100 millions d'euros, pour confirmer l'intérêt des Madrilènes. Un dossier dans lequel l'écurie présidée par Florentino Pérez aura de la concurrence, puisque le Bayern Munich serait aussi sur le coup.

Le journal n'en dit pas plus sur les intentions du leader de la Liga, à savoir s'il est supervisé en vue d'une arrivée cet été ou pour l'été 2023, mais on sait que Florentino Pérez veut construire une attaque galactique pour les prochaines années, d'autant plus que le dossier Haaland est encore loin d'être réglé...