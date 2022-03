Le Bayer 04 aurait trouvé le successeur de Moussa Diaby

Le 1er juillet 2019, Moussa Diaby quittait le PSG pour rejoindre le Bayer 04. Un peu plus de deux ans plus tard, force est de constater que le jeune ailier a fait le bon choix en rejoignant la Bundesliga. Cette saison, il explose tout (19 buts et 9 passes décisives TTC) et intéresse certains des plus grands clubs européens, notamment en Premier League. Le Bayer sait en tout cas qu'il sera très difficile de retenir sa pépite cet été, et se met d'ores et déjà à la recherche de son successeur selon Mundo Deportivo.

En effet, dans cette optique, les dirigeants du club allemand ont coché le nom du joueur de l'AS Rome, Carles Perez. L'ailier gaucher de 24 ans évolue au club de la Louve depuis la fin du mercato hivernal 2020, après avoir quitté son club formateur, le FC Barcelone. Il aura surtout fait office de remplaçant en Serie A dans l'équipe de José Mourinho et a profité de la Ligue Europa Conférence pour inscrire ses deux seuls buts de l'exercice. Leverkusen voit en tout cas en l'ancien de la Masia, un bon potentiel a exploiter dans le présent et le futur.