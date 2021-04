La Juventus à l'affût sur Hakan Calhanoglu

La suite après cette publicité

Le dossier Hakan Calhanoglu (27 ans) commence à crisper à l'AC Milan. En fin de contrat à la fin de la saison, le Turc n'a toujours pas prolongé et les négociations, alors qu'elles semblaient être sur la bonne voie, s'éternisent, le joueur réclamant 5 M€ par saison, quand les Rossoneri n'en proposent que 4. Forcément face à cette situation, les autres clubs avancent leurs pions pour attirer le milieu offensif.

C'est notamment le cas de la Juventus, en bonne spécialiste qu'elle est de faire signer des joueurs en fin de contrat. Selon les informations de Sky Sport Italia, les Bianconeri songent de plus en plus à formuler une offre. Le média italien évoque aussi les présences d'Arsenal et de Chelsea mais pour le moment les propositions des deux clubs anglais n'ont pas donné satisfaction à l'international turc.