PSG : pourquoi Neymar a accepté de prolonger

Retour du feuilleton ? Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs médias catalans dévoilaient une petite bombe : Neymar aurait demandé à la nouvelle direction du FC Barcelone de revenir, et ce, alors que sa prolongation avec le Paris Saint-Germain serait imminente. Des informations qui ont logiquement semé le doute dans l'esprit de nombreux supporters parisiens.

Mais qu'ils se rassurent, Neymar devrait bien rester à Paris, et sur la durée qui plus est. Si Téléfoot ne dément pas l'information expliquant que Neymar a contacté le Barça pour revenir, l'émission de TF1 est plutôt claire : l'accord entre la star brésilienne et le champion de France est acté. Le bail du joueur de la Canarinha sera ainsi prolongé jusqu'en 2026, et son salaire restera sensiblement le même.

Aucun club ne veut de lui

Le contrat, qui comprendra bon nombre de clauses n'est cependant pas signé. Et si Neymar a accepté de rester à Paris, c'est aussi parce qu'aucun club ne peut se l'offrir, ou ne veut se l'offrir. En temps de crise, le salaire du Brésilien, déjà très élevé dans un contexte d'avant-pandémie, est très difficile à assumer, même pour les plus grands clubs européen. Aucun n'a pu, ou n'a souhaité, s'aligner sur l'offre parisienne, toujours selon Téléfoot.

Il n'y a donc pas trop de souci à se faire pour l'avenir du numéro 10 parisien. D'autant plus que, comme l'ont indiqué de nombreux médias espagnols ces derniers temps, le FC Barcelone ne souhaite plus rapatrier l'ancien acolyte de Messi, et ce même s'il était en mesure de le faire financièrement. Le club catalan va justement se concentrer sur la prolongation de l'Argentin et sur l'arrivée d'Erling Haaland. Neymar jouera bien sur la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine...