Ballon d’Or : France Football justifie la non-présence de Jamal Musiala

Jamal Musiala était l’un des grands absents de la liste des 30 nominés pour le Ballon d’or France Football 2024. Une décision « totalement incompréhensible» pour Max Eberl, directeur général du club bavarois. Interrogé sur l’absence du milieu offensif allemand, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a livré ses explications sur ce choix au quotidien allemand Münchner Merkur, ce samedi.

« Le fait que Jamal Musiala ne figure pas dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or ne signifie pas que son talent, que tout le monde reconnaît, est remis en question. En fait, il était présent en 2023 et a également été nommé pour le trophée Kopa, qui est décerné au meilleur jeune joueur. Mais comme Jude Bellingham, son statut a évolué et les attentes étaient probablement plus élevées cette année. Son manque de statistiques en Ligue des champions, où il a par exemple marqué autant de buts que Mathys Tel (peuvent justifier sa non-présence dans la liste). C’est trop peu pour un joueur de son calibre. Il n’a pas non plus réussi à convaincre lors de matches importants comme la demi-finale retour de C1 contre le Real Madrid ou le quart de finale de l’Euro contre l’Espagne, où ses performances n’ont pas été catastrophiques, mais plutôt neutres. Il n’a pas non plus été aidé par la saison du Bayern, qui a atteint son plus mauvais classement en Bundesliga depuis 2011. Je suis sûr qu’il reviendra sur cette liste à l’avenir », a déclaré Garcia.