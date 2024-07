Droits TV Ligue 1 : la LFP vient de recevoir une nouvelle offre !

Le feuilleton des droits TV de Ligue 1 est-il réellement en train de toucher à sa fin ? Alors que le milliard d’euros a été envoyé aux oubliettes depuis un petit moment, les clubs de l’élite française s’attendent à un tarif au rabais pour la période 2024-2029. Canal+ et beIN Sports n’étant pas pressés de satisfaire les exigences de Vincent Labrune, le très critiqué président de la LFP, ce dernier a peut-être trouvé l’heureux élu.

L’Équipe révèle que le conseil d’administration de la LFP, réuni ce vendredi matin, a reçu une nouvelle proposition de DAZN. Celle-ci est de 375 M€ par an pour les choix 1,2 et 4, à savoir le match du dimanche à 21h, ceux du samedi programmés à 17h et 21h. Après avoir proposé 500 M€, il y a quelques semaines, DAZN est donc revenu à la charge et a également proposé un paiement à sa sauce.

Une offre de DAZN au rabais

À savoir payer 300 M€ pour la première saison et étaler la somme sur les autres années, pour finir par verser 500 M€ lors de la saison 2028/2029 (la dernière du contrat). À cela s’ajoute un bonus annuel de 50 M€ si DAZN parvient à dépasser les 2 millions d’abonnés. Une telle proposition a-t-elle des chances d’aboutir ?

L’Équipe nous fait savoir que la LFP a toujours en tête l’idée de vendre les choix 3, 5, 6, 7, 8, 9 et les matches en quasi-direct (que proposait Free) en échange d’un montant compris entre 75 M€ et 125 M€ par saison. Une fourchette qui reste toute de même très large, mais cela confirme la volonté de la LFP d’arriver aux 500 M€ par an pour ses droits TV.