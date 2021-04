Trent Alexander-Arnold et Naby Keïta victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux

Après la défaite de Liverpool face au Real Madrid hier soir en Ligue des Champions, les deux Reds Trent Alexander-Arnold et Naby Keïta ont été victimes d’insultes racistes sur leurs comptes Instagram. Le milieu de terrain et le latéral ont reçu de nombreux commentaires comprenant des emojis de singes sur leurs dernières photos postées récemment, comme l’a expliqué Sky Sports qui a contacté Instagram à ce sujet. Le réseau social a expliqué au média anglais qu’il enquêtait actuellement à ce sujet. Après le drame dont a été victime Mouctar Diakhaby ce week-end, de nouvelles affaires de racisme dans le football surgissent.

La suite après cette publicité

Ce matin, le club de Liverpool a publié un communiqué à ce sujet, en expliquant soutenir ses joueurs et combattre toutes les formes de discrimination. «Le Liverpool Football Club a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant les abus racistes sur les plateformes de médias sociaux. Une fois de plus, nous discutons malheureusement d'abus raciaux odieux le lendemain d'un match de football. C'est tout à fait inacceptable et cela doit cesser. Le LFC condamne toutes les formes de discrimination et nous continuons à travailler avec nos partenaires d'inclusion à travers notre initiative Red Together pour faire campagne contre ce phénomène. En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils peuvent avoir besoin. Nous travaillerons également avec les autorités compétentes pour identifier et, si possible, poursuivre les responsables. Nous savons que cela ne sera pas suffisant tant que les plateformes de médias sociaux et les organismes de réglementation qui les régissent n'auront pas pris les mesures préventives les plus strictes possibles. La situation actuelle ne peut plus durer et il nous incombe à tous de veiller à ce qu'il en soit autrement.»