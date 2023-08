Metz-OM : Kévin N’Doram s’excuse pour ses propos déplacés

C’est une polémique qui a éclaté lors de la mi-temps de la rencontre entre le FC Metz et l’OM. Après une première période ratée de sa part et de celle de ses coéquipiers, Kévin N’Doram, milieu de terrain des Grenats, s’est emporté au micro de Prime Vidéo. Pointant du doigt le manque de combativité des siens, le joueur passé par l’AS Monaco a dérapé et a déclaré ceci : «On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes.»

Des propos jugés homophobes qui n’ont pas manqué de faire réagir la toile. Visiblement conscient de sa bévue, le fils du célèbre Japhet N’Doram est revenu sur ses paroles et a tenu à s’excuser à l’issue de la rencontre : «J’ai dit des des choses sous le coup de la frustration et de l’énervement, a-t-il déclaré toujours au micro de Prime Vidéo. Je ne voulais offenser personne, c’était pas le but. Je présente mes excuses.» L’incident est ainsi clos.