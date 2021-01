La dernière trouvaille mercato du LOSC en Turquie

La suite après cette publicité

La filière turque a apporté son lot de satisfactions ces derniers mois du côté de Lille. Les performances de Zeki Celik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz ont en partie permis au LOSC de terminer l'année à la 2e place du classement de Ligue 1 et de valider son billet pour les 16es de finale de Ligue Europa. Forcément, cela donne des idées.

On sait que le jeune milieu Mustafa Kapi (18 ans), arrivé de Galatasaray à l'été 2020, commence à pointer le bout de son nez et la presse locale nous apprend que les Dogues seraient sur les traces d'un autre footballeur turc : Berat Özdemir (22 ans). Ce jeune milieu offensif évolue à Gençlerbirligi depuis 2018 et réalise une première partie de saison très intéressante (3 réalisations en 13 apparitions).

Il rêve d'étranger

NTV Spor assure que les Lillois ont flashé sur son profil (il parle aussi le français) et négocient directement avec son club. «Oui, il y a des clubs qui veulent Berat et avec qui nous parlons. Il s'agit notamment de nos équipes d'Istanbul et de Trabzonspor. Il y a aussi des équipes qui viennent d'Europe. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'accord ni de signature pour le moment. (...) Berat est notre fils, nous agirons conformément à ses envies et aux intérêts du club », a ainsi confié son président Murat Cavcav au micro de TRT Spor.

L'international Espoirs turc (11 capes), lui, rêve d'étranger. «J'ai un objectif qui ne change pas depuis mon enfance : partir à l'étranger. Je veux représenter mon pays, ma famille et mon club à l'étranger. Mon objectif est de réussir à Gençlerbirliği et de jouer au football à l'étranger», a-t-il expliqué à Radyospor, avouant ses ambitions d'accrocher le bon wagon pour participer à l'Euro 2021 avec sa sélection. Lille est prévenu.