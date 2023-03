EdF (F) : Kylian Mbappé prend position entre les joueuses et Corinne Diacre

La suite après cette publicité

Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse de l’équipe de France féminine. La FFF a décidé de l’évincer après le départ de nombreuses joueuses qui ne souhaitaient plus évoluer sous ses ordres comme la capitaine Wendie Renard et les deux stars offensives, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Celle ou celui qui prendre la suite n’est pas encore connu(e) mais en attenant d’avoir son identité, Kylian Mbappé a évoqué ce sujet un peu polémique des dernières semaines.

«J’ai échangé brièvement avec Wendie Renard aux trophées The Best. Elles avaient leurs raisons. Certains vont penser que la forme était déplacée, mais elles avaient leurs raisons. C’est maintenant à elles de revenir en équipe de France, c’est important car il y a une Coupe du Monde. On va les soutenir et espérer que tout rentre dans l’ordre. C’est un important d’avoir une équipe de France au haut niveau, qu’elles rayonnent autant que nous», assure le nouveau capitaine des Bleus.

