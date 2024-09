Real Madrid : Kylian Mbappé s’enflamme pour Endrick

Buteur pour son premier match avec le Real Madrid en Ligue des champions, Kylian Mbappé a été imité par Endrick, en fin de match contre Stuttgart. Sur l’ultime attaque madrilène de la rencontre, le Brésilien a armé une frappe surpuissante qu’Alexander Nübel n’a pas pu stopper. Après la rencontre, Mbappé s’est montré élogieux au sujet de son jeune coéquipier.

« Il marque le but. C’est le plus important. C’est un garçon de 18 ans, c’est difficile de venir en Europe et de jouer pour le Real Madrid… Il a eu une minute et il marque son but. C’est important », a-t-il confié à la chaîne espagnole Movistar.