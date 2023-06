Naples : le contrat proposé à Christophe Galtier est connu

Dans le viseur de Naples depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier (56 ans) est le favori de la direction italienne comme l’a expliqué hier Sky Italia. Il est en pole devant Rudi Garcia, qui présente l’avantage d’avoir déjà entraîné en Italie.

Ce jeudi, Il Mattino révèle que celui qui est toujours sous contrat avec le PSG se rapproche des Partenopei. Ces derniers lui ont d’ailleurs proposé un joli salaire de 5 millions d’euros par an et un contrat de deux ans (plus une année en option), précise la Gazzetta dello Sport. C’est un peu moins qu’à Paris où il touchait 665 000 euros par mois, soit près de 8 millions d’euros. Mais cela reste malgré tout une belle offre.

