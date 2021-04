PSG : Mitchel Bakker l'a mauvaise et pense au départ

Souvent utilisé par Thomas Tuchel, Mitchel Bakker (20 ans) a vu son temps de jeu se réduire depuis la prise de fonctions de Mauricio Pochettino (5 titularisations seulement en 2021). L'Argentin, en l'absence de Juan Bernat, qui vient de prolonger son bail, semble lui préférer Layvin Kurzawa voire Abdou Diallo dans le couloir gauche de la défense. Une situation difficile à tenir pour l'international Espoirs néerlandais (9 capes), comme il l'a confié dans les colonnes de Voetbal International.

«À un moment donné, tu es une sorte de titulaire. Tu as ta valeur pour l'équipe et puis, soudain, tu n'es plus personne du tout. Cela te ronge», a-t-il lâché. Le Batave a ensuite fait comprendre qu'il serait attentif au marché cet été, et ce, malgré un contrat jusqu'en juin 2023. «Nous allons jeter un coup d'œil cet été. Quand le marché ouvrira-t-il ? En juin ? Il y a déjà des clubs qui se sont montrés intéressés. Je veux juste jouer chaque semaine. Un club néerlandais ? Je ne pense pas que ce soit le moment», a expliqué le protégé de Mino Raiola. Le mercato du PSG est bel et bien lancé.