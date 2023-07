Chelsea : Mason Mount annonce son départ

La suite après cette publicité

Cette fois, le doute n’est plus permis. En attendant l’officialisation de son arrivée à Manchester United en échange de 70 M€, Mason Mount (24 ans) vient de confirmer son départ de Chelsea. Le milieu de terrain anglais vient en effet de poster une vidéo dans laquelle il fait ses adieux aux supporters des Blues sur son compte officiel Instagram.

« Salut les fans de Chelsea. Compte tenu des spéculations de ces derniers mois, vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que j’ai pris la décision de quitter Chelsea. Je pense que vous méritez plus qu’une simple déclaration écrite. Je voulais donc vous dire directement à quel point j’ai été reconnaissant pour tout le soutien que vous m’avez apporté au cours des 18 dernières années. Je sais que certains d’entre vous ne seront pas satisfaits de ma décision, mais c’est ce qui est bon pour moi à ce moment de ma carrière. J’ai rejoint Chelsea à l’âge de six ans et nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. J’ai gagné la Youth Cup, j’ai été élu joueur de l’année, j’ai remporté la Super Cup, la Coupe du monde des clubs et la nuit inoubliable où nous avons gagné la Ligue des Champions. Je tiens à remercier le centre de formation pour l’influence qu’il a exercée sur moi dès mon plus jeune âge. Les managers avec lesquels j’ai travaillé, l’équipe d’encadrement, tous mes coéquipiers au fil des ans qui sont devenus mes frères, et surtout vous. Je vous souhaite le meilleur. »

