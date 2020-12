Nantes : Laurent Blanc pas intéressé, Franck Passi un peu plus

La situation au FC Nantes devient de plus en plus compliquée au fil de matchs. Les Canaris flirtent ainsi avec la zone de relégation (14e) et ne rassurent pas avec leur niveau de jeu. Des résultats loin des attentes de Waldemar Kita, qui songerait d'ailleurs à remplacer Christian Gourcuff. Le président nantais s'est alors intéressé à Laurent Blanc et à Patrick Vieira, le tout fraîchement libéré par Nice.

D'après L'Equipe, l'ancien du PSG aurait même déjà été sondé par la direction, via son habituel adjoint Franck Passi. Et selon les premiers retours, le champion du monde 1998 ne serait pas vraiment intéressé par le projet nantais, au contraire de Passi, tenté lui par l'opération redressement du club. A voir le choix que fera Waldemar Kita, mais l'ancien de l'OM semble bien s'être placé.