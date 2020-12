Angers : les nouvelle rassurantes de Romain Thomas

Plus de peur que de mal. Blessé et sorti sur civière mercredi soir face à l’Olympique de Marseille lors de la victoire des siens (2-1), Romain Thomas avait grandement inquiété sa direction qui craignait de devoir se passer de ses services durant quelque temps à cause d’une belle entorse de la cheville.

Mais il en est finalement tout autre. Ce jeudi, le défenseur central du SCO d’Angers a passé des examens qui se sont avérés rassurants. C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’ancien joueur de Carquefou par le biais de son compte Twitter, mentionnant qu’il n’avait rien de «cassé».