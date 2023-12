Braga : l’ancien Lensois Simon Banza brille de mille feux au Portugal

De remplaçant en Ligue 1 à meilleur buteur du championnat portugais, il n’y a qu’un pas et Simon Banza a décidé de le franchir pour le plus grand bien de sa carrière. Formé à Lens où il a grandi en tant que footballeur, l’attaquant natif de Creil a dû batailler pour essayer de s’imposer avec les Sangs-et-or. Passé par des prêts à Béziers et au Titus Pétange (Luxembourg), il a vraiment eu sa chance avec le RC Lens lors des saisons 2019/2020 et 2020/2021. Montrant de bonnes choses, mais ne parvenant pas à se défaire d’un statut de joker offensif, il dispose d’un bilan honorable de 18 buts et 9 offrandes en 99 matches avec les Artésiens. Finalement prêté à la fin du mercato estival 2021, il a sûrement fait le choix le plus important de sa carrière, car celle-ci a pris une autre dimension au Portugal.

Rejoignant alors le club de Famalicão, il a bien aidé son équipe à arracher une belle huitième place grâce à ses 17 buts et 6 offrandes en 33 rencontres avec les Azuis e Brancos. «Il n’y a pas de secret, je suis sur une continuité, je pense. J’ai bien commencé la saison à Lens, la préparation estivale même. Et je suis sur cette lancée. Je m’attendais à marquer des buts, parce que, comme je vous le disais, j’étais sur une continuité. J’en suis déjà à 7 buts en championnat. La saison passée, je n’en ai marqué que 5 en Ligue 1 avec un temps de jeu réduit. J’ai du temps de jeu, j’essaie de faire mon boulot» nous confiait-il en novembre 2021. Une saison 2021/2022 qui a nettement fait monter la côte du droitier.

Braga a flairé le bon coup

Revenu à Lens après son prêt brillant, Simon Banza avait différentes options sur la table. Nous vous avons parlé de pistes en Ligue 1, en Bundesliga, en Major League Soccer et parmi les 4 plus gros clubs portugais (Benfica, FC Porto, Sporting CP et Braga). Et justement, c’est bien un cador de Liga Betclic qui a arraché la mise puisque Braga s’est attaché définitivement ses services à l’été 2022 pour un peu moins de 3 millions d’euros. Une somme assez abordable et qui a nettement été rentabilisée depuis un peu plus d’un an. En concurrence avec Abel Ruiz pour le poste d’attaquant depuis un peu plus d’un an, Simon Banza se montre clairement à la hauteur des attentes.

L’an dernier, il a disputé 47 matches (2289 minutes) pour une belle efficacité (14 buts et 10 offrandes). Son concurrent qui avait davantage de temps de jeu avec 51 rencontres au compteur (3156 minutes) avait des chiffres légèrement inférieurs (12 réalisations et 7 passes décisives). Surtout que le début de saison était l’objet d’une lutte à trois puisque Vitinha (13 buts et 5 offrandes en 27 matches) avait crevé l’écran avant de s’envoler à l’Olympique de Marseille. Alors que le coach Arthur Jorge privilégie un 4-2-3-1, mais peut parfois opter pour un 4-4-2 qui permet d’aligner les deux joueurs, Simon Banza a débuté ce nouvel exercice sur le banc au profit d’Abel Ruiz qui sortait d’un très bon Euro U21 où il a été finaliste avec l’Espagne.

Mais le joueur formé au FC Barcelone est en train de passer à côté de sa saison. Avec 21 matches disputés (1220 minutes) pour 2 buts et 2 offrandes, il a vu son statut de titulaire vaciller. Simon Banza en a alors progressivement profité pour retourner la situation à son avantage. L’attaquant de 27 ans a su inscrire 13 buts et délivrer 4 offrandes en 22 matches toutes compétitions confondues. S’il n’a marqué en championnat, il n’en reste pas moins que le meilleur buteur de Liga Betclic avec 13 buts contre 9 pour son dauphin, le Suédois Viktor Gyökeres. «C’est important pour nous, il est très efficace. Nous savons que les attaquants, pas seulement Simon, mais aussi Abel (Ruiz ndlr), Álvaro (Djaló ndlr) ou Ricardo (Horta ndlr), excellent grâce aux buts et il est important qu’ils puissent les marquer pour être en confiance et motivé» expliquait d’ailleurs Arthur Jorge après un triplé de son buteur contre Portimonense le 4 novembre dernier (6-1). Devenu depuis octobre international avec la République Démocratique du Congo (3 capes) avec qui il devrait disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, Simon Banza est comme un poisson dans l’eau à Braga, pour le plus grand bonheur du club du nord du Portugal.