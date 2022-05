Lens : Simon Banza très sollicité

Auteur d'une saison de haute volée sous les couleurs de Famalicão (17 réalisations et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), Simon Banza (25 ans) a parfaitement négocié son prêt au Portugal. L'écurie portugaise ne pouvant lever son option d'achat fixée à 5 M€ environ, l'attaquant est de retour au RC Lens, où son bail court jusqu'en juin 2023. Une situation qui, en plus de son brillant exercice, a évidemment mis le marché en alerte.

Ainsi, selon nos informations, le top 4 de Liga Bwin (FC Porto, Sporting CP, Benfica et Braga) le suit de très près, tout comme des écuries de Major League Soccer. Et ce n'est pas tout puisqu'en Ligue 1 et en Bundesliga aussi, quelques écuries sont dernièrement venues aux nouvelles. La balle est désormais dans le camp des Sang-et-Or et du buteur né à Creil.