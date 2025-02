Fenerbahçe vole au secours de José Mourinho après la polémique raciste

José Mourinho a provoqué un scandale en Turquie. Au sortir du derby entre Galatasaray et Fenerbahçe, les dirigeants de Gala ont annoncé porter plainte contre l’entraîneur du Fenerbahçe, José Mourinho, après ses déclarations jugées raciste :« Après le match, j’ai remercié Slavko Vincic pour avoir arbitré ce grand match. Si cela avait été un arbitre turc, cela aurait été un désastre complet. Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision», a lâché l’entraîneur portugais, ce qui a provoqué l’indignation.

