Fenerbahçe : José Mourinho provoque un scandale raciste XXL en Turquie

Si les autorités turques avaient prévu pas moins de 30 000 policiers au RAMS Park pour le choc entre Galatasaray et Fenerbahçe, ce n’est pas pour rien. Le derby stambouliote entre le leader du championnat turc et son dauphin est traditionnellement très chaud. Sans surprise, ce choc n’a pas failli à sa réputation. Et personne ne sera surpris là encore de voir José Mourinho jouer les premiers rôles. Sur le terrain, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 après une rencontre animée. Les supporters du Fener ont allumé des fumigènes, avant de les jeter sur les fans du Galatasaray juste avant l’heure de jeu, obligeant l’arbitre à stopper le match et Victor Osimhen s’est chauffé avec le staff de Mourinho. Mais tout a réellement dérapé à l’issue de la rencontre.

Le Crying One

En conférence de presse, le Special One s’est félicité du choix de la fédération turque d’avoir désigné l’arbitre slovène Slavko Vincic pour diriger la rencontre. Mais les termes employés par le Portugais ont mis le feu aux poudres. « Je pense que la seule raison pour laquelle le match d’aujourd’hui (hier) a été bon, c’est l’arbitre. Les deux équipes se sont bien battues. L’arbitre est responsable du bon déroulement du match. Leur objectif (de Galatasaray, ndlr) était de donner un carton jaune au joueur de 18 ans dans le deuxième quart d’heure. Ils sont très forts dans les stratégies clandestines de ce genre. S’il y avait eu un arbitre turc, Yusuf aurait reçu un carton jaune. Dans la situation que j’ai mentionnée, tout le monde sur le banc de l’équipe adverse sautait comme des singes. Si l’arbitre avait été turc, il aurait immédiatement donné un carton et j’aurais dû sortir le joueur dans la minute qui suivait. La prestation de l’arbitre a été de première classe. C’était un match très compétitif, peut-être pas un bon match en termes de football, mais il y avait une bonne compétitivité. Je suis allé dans la salle des arbitres après le match et le quatrième arbitre était là. Je lui ai dit : « merci d’être venu, d’avoir arbitré ce match. Je lui ai dit : « si vous aviez été turc, cela aurait été un désastre. »

Une sortie médiatique à laquelle a répondu le coach du Gala, Okan Buruk. « Même l’arbitre de la finale de la Ligue des champions a tremblé. Par trois fois, il a porté la main à sa bouche. Il a donné de très mauvaises fautes. Il n’a pas écouté le quatrième arbitre, parce qu’il est turc… C’est un manque de respect. Après le match, je lui ai dit qu’il avait fait pire que les arbitres turcs. Mourinho a mis du temps à pleurer ! Le Crying …One. Il est célèbre pour ses pleurs. Il est même allé pleurer dans la salle des arbitres ! Qu’il continue à pleurer ! » De son côté, Galatasaray s’est montré plus cinglant dans sa réponse en annonçant déposer plainte.

Galatasaray va porter plainte

«Le directeur technique de Fenerbahçe, José Mourinho, qui tient régulièrement des propos désobligeants à l’égard du peuple turc depuis qu’il travaille en Turquie, a aujourd’hui ajouté des propos inhumains à ses déclarations immorales. Nous déclarons par la présente que nous déposerons une plainte pénale contre José Mourinho auprès du parquet pour ces propos racistes et que nous déposerons également une plainte auprès de l’UEFA et de la FIFA. En plus de toutes ces initiatives, nous suivrons l’attitude des entraîneurs de nos rivaux "moraux" à propos de ce discours.» Face aux attaques sang et or, le Vice-président du Fener, Acun Ilıcalı, est monté au créneau pour défendre Mourinho.

« On dit que Mourinho pleure et tout le reste. En Europe, les arbitres et les entraîneurs se serrent la main et se félicitent. Je pense que Mourinho n’a pas menacé l’arbitre en lui disant « tu ne pourras plus arbitrer un match ici ». Il l’a félicité et est parti. C’est ce que toute personne civilisée devrait faire. Je pense qu’Okan Buruk a parlé dans le feu de l’action. Je ne le comprends pas non plus, ils ont mal joué, n’ont pas pu se mettre en position et ont été éliminés de la coupe d’Europe. C’est une situation controversée. Dire que Mourinho pleure, que l’arbitre a été très mauvais, ce sont des perceptions… Le film est très clair. L’arrivée de l’arbitre étranger a mis le feu aux poudres. Avant le derby, on disait : « qu’il vienne de l’espace ». L’arbitre venait de Maribor… L’arbitre n’a rien à voir avec nous. » En attendant, Galatasaray compte toujours six points d’avance sur Fenerbahçe.