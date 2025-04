Real Madrid : un club pousse pour recruter Andriy Lunin

Joueur du Real Madrid depuis 2018, Andriy Lunin (26 ans) est lié à la Casa Blanca jusqu’en 2030. Cependant, le portier ukrainien va de nouveau réfléchir à sa situation avec son agent, Jorge Mendes. Madrid compte prolonger Thibaut Courtois de deux ans, ce qui signifie qu’il va encore devoir attendre pour espérer devenir titulaire chez les Merengues.

Une situation compliquée qui risque de le pousser à aller voir ailleurs. Sa prolongation est en tout cas gagnante pour lui et son club. Lunin a le temps pour choisir une nouvelle destination, il peut être prêté à plusieurs reprises et le Real Madrid est assuré d’avoir quatre ans pour tenter de vendre son joueur. En attendant, Marca révèle que Galatasaray est le club qui a le plus poussé cette saison pour récupérer Lunin. Cependant, les Stambouliotes ont surtout pris des renseignements, aucune offre n’a été faite.