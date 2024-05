Coupe de France : surprise de dernière minute dans la compo de l’OL !

Ce samedi soir, l’OL a une superbe saison à finir en apothéose. Auteurs d’une formidable remontée au classement en Ligue 1, en passant de la dernière place à la sixième, synonyme de Ligue Europa, en quelques mois, les Gones chercheront à terminer sur une victoire en finale de Coupe de France contre le PSG.

Pour ce faire, Pierre Sage va aligner son équipe-type. Mais voilà, à quelques heures du coup d’envoi, L’Equipe annonce que le technicien de 45 ans a réservé une dernière surprise aux supporters lyonnais et aux Parisiens. En effet, alors qu’Ernest Nuamah devait commencer la rencontre, ce sera finalement Rayan Cherki qui sera sur le pré. Le maître à jouer de 20 ans évoluera dans un rôle plus axial afin de mettre plus de densité dans l’entrejeu rhodanien.