Le beau moment entre Kylian Mbappé et un fan en situation de handicap

Dans le cadre de l’émission beUNITED de beIN Sports, Kylian Mbappé a rendu visite à huit fans en situation de handicap. L’occasion d’échanger, de partager, et aussi de retrouver Paris, où il n’était plus revenu depuis son départ du PSG cet été.

Pendant l’émission, l’international tricolore s’est prêté au jeu du question-réponse avec chaque intervenant, et a également pu encadrer plusieurs ateliers, comme celui du commentaire de match. Il a signé des autographes, forcément… et en a demandé, comme sur cette séquence postée par beIN sur ses réseaux sociaux. «La dernière fois que j’ai demandé un autographe, tu sais à qui c’était ? Zidane, et maintenant, c’est toi», a-t-il rigolé, après s’être vu offrir un maillot par l’un de ses fans.