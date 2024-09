L’agent de Nico Williams met les choses au clair

Après des rumeurs dans tous les sens et même des déclarations publiques du FC Barcelone, Nico Williams a finalement décidé de poursuivre son aventure à l’Athletic. L’ailier de 22 ans a préféré rester au sein de son club formateur, où évolue aussi son frère, refusant les tentations incarnées par les Blaugranas et le PSG. Le club français lui offrait d’ailleurs un véritable pont d’or. «Il voulait continuer encore un an, affirme son agent Félix Tainta à la Cadena Ser. Nous sommes là pour travailler avec lui, l’accompagner dans toutes ses décisions et le conseiller. C’est lui qui a décidé s’il voulait continuer ou non.*»

Sur les antennes du média, le représentant du champion d’Europe est revenu longuement sur le mercato de son protégé. «Cela a été intense et stressant. Nico a vécu une année incroyable et spectaculaire. Il l’a confirmé en étant le meilleur joueur de l’Euro. Logiquement, nous avons eu beaucoup de déplacements. Vous savez, je n’ai pas écarté Nico Williams de l’Athletic, il voulait rester. Un joueur, il continue s’il veut rester et lorsqu’il ne veut pas continuer, il part.» Nul doute que Nico Williams et son agent auront à nouveau beaucoup de travail l’été prochain, et pourquoi pas même dès cet hiver.