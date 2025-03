Atlético : les lourdes accusations de l’association des supporters sur le tir au but refusé

Malgré une belle entame de match et un but rapide de Conor Gallagher hier soir, l’Atlético de Madrid n’a pas fini la soirée de la meilleure des manières. En effet, les Colchoneros ont été éliminés après une séance de tirs au but polémique en raison de la tentative annulée de Julian Alvarez. Ce dernier aurait touché à deux reprises le ballon. Ce qui a poussé l’arbitre à ne pas valider son tir. Côté merengue, on estime que cette décision est juste. Dans le camp adverse, certains crient au scandale. C’est le cas de l’Union internationale des Peñas de l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

Dans un post sur X, elle réclame que toute la lumière soit faite sur cette décision litigieuse selon elle. «Au fil des heures, le vol devient de plus en plus évident. Atlético : il est nécessaire de remettre en question le jeu afin que nous puissions tous connaître la vérité sur ce qui s’est passé. Si l’UEFA a des images qui démontrent ce que dit la VAR, qu’elle les montre. Et s’ils ne les ont pas, il faudrait même poursuivre en justice les arbitres et l’UEFA elle-même.» Un énorme coup de pression de la part de l’association des supporters, qui parle donc de vol.